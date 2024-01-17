Глава австрийского концерна оценил продление контракта с «Газпромом» Глава OMV счел рациональным продление контракта с «Газпромом» в 2018 году

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Австрийский нефтегазовый концерн OMV принял рациональное решение, заключив долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки углеводородов из России в 2018 году, заявил в интервью газете Presse руководитель компании Альфред Штерн. Так он ответил на вопрос журналиста, не являлся ли данный шаг «ошибкой».

Я не большой поклонник подобных рассуждений постфактум. Я предполагаю, что на тот момент это было рациональное деловое решение, — сказал Штерн.

При этом он подчеркнул, что геополитика «чрезвычайно важна для концерна», поскольку основная часть деятельности OMV происходит за пределами Австрии, Также Штерн напомнил, что вклад компании в ВВП республики составляет 1,6%.

Соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Австрию было подписано ООО «Газпром» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH в июне 2018 года. Контракт рассчитан на срок до 2040 года.

В декабре 2023 года сообщалось, что OMV приступила к изучению указа президента РФ Владимира Путина, лишающего ее доли в российских предприятиях по разработке Южно-Русского газового месторождения. В марте 2022 года в OMV решили, что Россия больше не является ключевым регионом для вложений и что концерн больше не будет туда инвестировать. При этом в компании подчеркивали, что в распоряжении OMV имеется 24,99% акций Южно-Русского месторождения, стоимость которых была почти полностью скорректирована в 2022 году.