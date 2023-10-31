Австрия нашла альтернативу российскому газу

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Австрийская компания OMV нашла альтернативные маршруты поставки газа на случай прекращения транзита энергоносителя через Украину, заявил гендиректор фирмы Альфред Штерн. По его словам, которые приводит ТАСС, OMV уже забронировала трубопроводные мощности для поставки газа из других источников. При этом он подчеркнул, что компания продолжает получать ресурс по договору, заключенному с «Газпромом».

Штерн рассказал, что специалисты OMV долгое время работали над диверсификацией портфеля поставок. Сейчас компания способна осуществлять поставки по всем обязательствам из нероссийских источников. В случае необходимости OMV может отказаться от российского газа, поставляемого по трубопроводу через Украину на границу Словакии и Австрии. Альтернативные источники компании не раскрываются, однако предполагается, что ими могут стать компании Equinor (Норвегия) и BP (Великобритания).

Если российские поставки остановятся, мы сможем поменять поставки на альтернативные, — заявил он.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев ранее заявил, что Киев не будет продлевать контракт по газовому транзиту с Россией. Он подчеркнул, что Украина не нуждается в поставках газа и обеспечивает его транзит ради поддержки стран Евросоюза. Контракт на транзит истекает 31 декабря 2024 года.