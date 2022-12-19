Эквадорского наркодилера осудили на 17 лет за контрабанду на ЧМ в России

Фото: Пресс-служба судов Петербурга

Гражданина Испании и Эквадора Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса по кличке Педро осудили на 17 лет колонии строгого режима за контрабанду и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге в 2018 году, сообщают СМИ. со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. К разбирательству был привлечен суд присяжных, по итогам которого пять из восьми присяжных из них решили, что вина мужчины доказана, но в целом он заслуживает снисхождения.

Санкт-Петербургский городской суд установил, что во время Чемпионата мира по футболу в Петербурге летом 2018 года Педро вместе со своим соотечественником развернул деятельность по торговле наркотиками. Сначала он прибыл в город в поисках клиентов для пробной партии, а после успеха поездки решил наладить регулярную перевозку 50 кг наркотика с помощью контейнера на рефрижераторном судне из Эквадора. Сообщник Педро должен был принимать товар в Петербурге, но был в итоге арестован и осужден на 14 лет, а самого Кортеса России в 2021 году выдали испанские власти.

Издание добавило, что до деятельности в Петербурге Педро имел десятилетний опыт работы в южноамериканском международном преступном наркокартеле.

Представитель МВД Ирина Волк ранее рассказала, что страны — члены СНГ ранее создали сводный список сайтов, заблокированных за распространение и продажу наркотиков, заявила. Решение о создании перечня приняли главы МВД стран Содружества в ходе заседания 8 сентября. Упомянутые интернет-ресурсы, как указала Волк, заблокировали в соответствии с национальными законодательствами.