Страны СНГ создали список заблокированных за продажу наркотиков сайтов

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По инициативе МВД России страны — члены СНГ создали сводный список сайтов, заблокированных за распространение и продажу наркотиков, заявила представитель министерства Ирина Волк. По словам главы ведомства, решение о создании перечня приняли главы МВД стран Содружества в ходе заседания 8 сентября. Упомянутые интернет-ресурсы, как указала Волк, заблокировали в соответствии с национальными законодательствами, передает ТАСС.

Во исполнение решения Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ от 8 сентября 2022 года сформирован перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств — участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, — заявила Волк.

По ее словам, с инициативой создания такого перечня выступил руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев, идея получила единогласную поддержку со стороны зарубежных коллег. Волк подчеркнула, что правоохранительные органы стран СНГ организовали работу единого центра, куда направляется информация о запрещенных сайтах, содействовавших наркоторговле.

В настоящее время организован единый центр, в который партнеры из стран Содружества направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле и по этой причине заблокированных, — добавила Волк.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал основателя черного рынка Hydra Дмитрия Павлова. Его привлекли по ч. 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотиков). Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Против Павлова также официально выдвинули обвинения в США за организацию так называемой даркнет-площадки Hydra Market.