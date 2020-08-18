Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах ребёнка в школу

До начала нового учебного года остались две недели. Родители массово закупают школьную форму, ранцы, тетради, авторучки и спортивную одежду. Порой бюджет расходов на сборы ребёнка в учебное учреждение достигает 20 тысяч рублей. В то же время есть ряд способов существенно сократить траты — до половины от суммы. Эксперты рассказали NEWS.ru, где и когда покупать школьные принадлежности, чтобы они не влетели в «копеечку».

Сергей Булкин/News.ru

Такой «традиционный» школьный атрибут как ранец в среднем по России стоит 2000 рублей. Тетрадь — 6,95 рубля, шариковая авторучка — 17,85 рубля, а карандаш — 15 рублей. Тогда как экземпляр учебника для школы обойдётся в 437 рублей, а спортивный костюм для занятий физкультурой — в 1814 рублей. Стоит отметить, что цены разнятся от региона к региону. Например, стоимость рюкзака может превышать 2,9 тысячи рублей, как в Ярославской области, а книги для обучения — 760 рублей, как на Сахалине. С соответствующей информацией Росстата на конец 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Таким образом, за набор из ранца, пяти учебников, спортивного костюма, десяти тетрадей, двух шариковых ручек и карандашей придётся выложить в среднем 5100 рублей. Не говоря уже о других необходимых в школе предметах и одежде.

Чтобы сэкономить на покупке школьных принадлежностей, имеет смысл приобретать их через Интернет у российских или зарубежных продавцов. В таком случае, товары могут оказаться на 30–50% дешевле, чем в офлайн-предложениях, рассказал NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Также не стоит пренебрегать акциями и скидками.

Однако для экономии в целом Карпов рекомендует отказаться от импульсивных покупок и делать их либо заблаговременно — за несколько месяцев до нового учебного года, либо после его начала.

Наверное, школьные принадлежности, прямо чтобы сэкономить, это, скорее всего — сентябрь месяц. Когда уже основные покупки сделаны, когда [открываются] так называемые школьные базары — офлайн или онлайн. Как правило, торговые сети делают школьный базар ближе к школе, выделяют эти товары отдельно. После массового спроса, как правило, идут скидки на ту продукцию, которая не распродана. Если человек может себе позволить дождаться середины сентября. Андрей Карпов председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла

Он отметил, что покупки массовых «школьных» товаров в тех или иных гипермаркетах обойдутся дешевле, чем в специализированных магазинах.

В свою очередь, на приобретении качественных вещей экономить не стоит, отметила в беседе с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Тем не менее есть ряд способов сделать это дешевле. Например, объединиться с родителями других детей и сделать приобретения в складчину. Если же взрослые хотят, чтобы их ребёнок носил, например, брендовый ранец, можно приобрести бывший в употреблении на профильном сайте.

Брендовая вещь может служить долго и на практике быть не хуже, чем новая. В любом случае сейчас есть услуги и химчистки, которые позволят привести ранец в вид, почти ничем не отличающийся от вида нового. Однако при приобретении стоит внимательно осмотреть предмет, чтобы нигде не было брака или каких-либо дефектов. Также стоит помнить, что на вещь б/у не распространяется гарантия производителя, длящаяся два года. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Как добавила Волынец, школьную форму необязательно покупать непременно к началу учебного года. Это можно сделать в октябре или даже в ноябре, когда продавцы снизят цены.

В целом в этом году сборы ребёнка в школу с покупкой всей нужной одежды и принадлежностей может обойтись в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, заключила эксперт.