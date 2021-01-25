Эксперты рассказали, как быстро накопить на машину в кризис

https://static.news.ru/photo/2631a4ea-5cc5-11eb-a2f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент РЭУ им. Плеханова экономист Владимир Колмаков в разговоре с NEWS.ru рассказал, как быстро накопить на новый автомобиль. Прежде всего эксперт посоветовал определиться с тем, какую сумму человек может откладывать ежемесячно. Например, если доходы человека равны прожиточному минимуму, то идея копить на новый автомобиль нереализуема.

Если мы рассматриваем целью накопить на новую машину стоимостью 1 млн. рублей, то очевидно, что должна быть часть свободного дохода семьи, которую люди могут откладывать без риска для себя. Есть рецепты накопления, например делить входящие деньги на четыре части и какую-то часть откладывать на машину. Если мы хотим собрать 1 млн за 2 года, то надо планировать на 200 тысяч больше, потому что автомобиль может подорожать. И, соответственно, 1,2 млн рублей разделить на 24 месяца. Если есть возможность откладывать такую сумму ежемесячно — в добрый путь, если же нет, то советую рассмотреть кредит на современных условиях, — советует эксперт.



Пётр Коловангин, профессор Академии госслужбы при президенте РФ, в беседе с NEWS.ru также посоветовал определиться,

для каких целей нужна машина, и после этого рассмотреть вопрос лизинга, так как он освобождает человека от необходимости накопления первоначального капитала.

Экономист заверяет, что самое главное в процессе накопления — это здоровая самооценка и понимание того, насколько покупка автомобиля скажется на сокращении товаров текущего потребления, продуктов питания. Также нужно учитывать вопрос сохранности своего здоровья, а также здоровья родных и близких.

Многие хотят покупать спорткары, но я бы попросил воздержаться от таких покупок, особенно при наших дорогах и плотности движения. Я бы предложил подумать над таким подходом, который складывался бы на рациональной экономии повседневного потребления с возможностью накопления. Но другим способом является, конечно, кредит. Он недешёвый, его надо отдавать, поэтому к нему надо подходить с оценкой своих возможностей, — заключает Коловангин.



Ранее NEWS.ru писал о том, как выгоднее всего копить деньги. Для этого в первую очередь необходимо определиться с поставленными сроками, целями и ликвидностью вложений.