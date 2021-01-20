Эксперт рассказал о том, как выгоднее копить деньги

https://static.news.ru/photo/75d6ca0c-5bbc-11eb-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Для оценки эффективности накоплений необходимо в первую очередь определиться с поставленными целями, сроками и ликвидностью вложений, считает старший преподаватель кафедры банковского дела частного вуза Дмитрий Ферапонтов.

Стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью — чем она выше, тем ниже доходность, — заявил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

Среди наиболее безопасных и низкодоходных способов накопления Ферапонтов назвал банковские вклады в рублях. Такие инвестиции имеют минимальный или даже нулевой уровень доходности в ситуации, когда темпы инфляции могут превышать ставку по вкладу. При этом в случае отзыва банковской лицензии у кредитной организации АСВ компенсирует вкладчику финансовые потери на сумму до 1,4 млн рублей.

При этом, отметил финансист, банковские вклады — это долгосрочный вариант инвестиций, нацеленный на покрытие инфляционных издержек.

Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады, которые выигрывают за счёт колебаний купленной валюты — в этом случае необходимо следить за курсом и факторами, влияющими на неё. Как показывает практика, такие вклады выгодны в качестве длительных вложений, если правильно выбрать валюту, — указал Ферапонтов.

В качестве ещё одной альтернативы эксперт предложил вкладываться в золото и драгоценные металлы. При этом, по его словам, стоит не скупать золотые слитки, а вкладывать средства через специальные обезличенные металлические счета.

Ферапонтов утверждает, что необходимо различать такие понятия, как накопления и инвестиции. Так, к накоплениям он отнёс денежные средства, которые формируют финансовую подушку. Они не должны приносить высокую доходность, их главная задача — не терять в цене со временем. В то же время инвестиции всегда ориентированы именно на заработок.

Инвестиции — денежные средства, которые работают на себя путём вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках «игры на волатильность», — заметил специалист.

Как ранее писал NEWS.ru, финансовый советник Анна Харченко заявляла, что в ситуации, когда снижается доходность депозитов и вводится налог на доход по вкладам, необходимо повысить свою финансовую грамотность, чтобы получить шанс зарабатывать. По её словам, только разобравшись в разнообразии рыночных инструментов, можно «обогнать инфляцию».