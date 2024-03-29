Эксперт раскрыл появление мифа о смертельной опасности 5G Эксперт Бахтин: миф об опасности сети 5G появился из-за рубежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миф об опасности 5G появился из-за рубежа, на заре развития данных систем, однако технология абсолютно не вредит здоровью, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, руководитель научно-образовательного центра «Распределенные цифровые сенсорные системы» центра компетенций НТИ «Сенсорика» Александр Бахтин. Он отметил, что все базовые станции должны относиться к определенным категориям и проходят серьезное тестирование на влияние излучения. Бахтин призвал россиян не бояться сети 5G.

Миф об опасности 5G взялся из-за рубежа, на заре развития систем 5G появлялись фейки о вреде здоровью. Но здоровью это не вредит, потому что все базовые станции должны относиться к определенным категориям. Они проходят серьезное тестирование на влияние излучения. Их мощность регулируется различными нормативными документами, которые запрещают использовать более мощные сигналы. Радиоволны, используемые в том числе в стандарте 5G, не радиоактивны. Это не влияет на здоровье, а просто развитие телекоммуникационных систем, — подчеркнул Бахтин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что активное развертывание базовых станций 5G в крупных российских городах начнется с 2026 года. Серийное же производство базовых станций, по его словам, начнется уже в 2025 году. Тестирование сетей 5G пройдет в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.