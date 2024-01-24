Эксперт по БПЛА оценил эффективность казаков в борьбе с дронами ВСУ Эксперт по БПЛА Чадаев: с казаками легче работать из-за отсутствия бюрократии

Фото: МО РФ

С казаками-добровольцами в зоне СВО легче работать в сфере борьбы с вражескими беспилотниками, рассказал в беседе с НСН руководитель научно-производственного центра по работе с БПЛА Алексей Чадаев. По его словам, это связано с отсутствием лишней бюрократии в казачьих формированиях.

Я работал с казаками. Как ни странно, с добровольческими отрядами легче взаимодействовать, потому что <...> здесь нет лишней бюрократии, нет необходимости отдельно договариваться с начальством, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что обучение казаков-добровольцев навыкам управления БПЛА, а также искусству борьбы с вражескими дронами повысит общую эффективность на фронте. По словам специалиста, сегодня на линии боевого соприкосновения особую ценность имеют люди, имеющие навыки «охотного РЭБа», умеющие снимать «радиопогоду» и понимающие, какие частоты задавлены, на каких работает противник. Кроме того, важны умения маскировки и физической защиты, в том числе стационарных объектов. Наличие таких специалистов серьезно снижает статистику потерь среди российских военных, отметил Чадаев.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на Северный и Железнодорожный районы города получили повреждения несколько домов. По его словам, данные об объеме повреждений являются предварительными.