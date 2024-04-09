«Фатальная нештатная ситуация»: эксперт о причинах переноса старта «Ангары» Эксперт Железняков назвал рутиной перенос старта «Ангары»

Фото: roscosmos.ru

Перенос испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» является частью обычной рутинной работы, заявил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, к подобным ситуациям надо относиться спокойно, так как специалисты не хотят рисковать и терять ракету в результате какого-то фатального просчета.

К подобному надо относиться спокойно. Это испытательный пуск. Здесь все надо дважды и трижды перепроверить, прежде чем запускать ракету. Очень много средств в нее вложено, не хотелось бы, чтобы из-за пустяка произошла какая-то фатальная нештатная ситуация. К подобным переносам надо относиться очень спокойно, это обычная рутинная работа, — заявил Железняков.

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать 9 апреля в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Этот пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

21 марта, стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен.

Тогда Железняков заявил, что инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля непосредственно перед стартом произошел впервые в отечественной космонавтике. По словам историка космонавтики, подобные инциденты ранее происходили только с беспилотными кораблями.