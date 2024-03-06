Эксперт объяснил, какие «военные сюрпризы» США пообещали России Эксперт Коротченко: «военными сюрпризами» США могут стать дальнобойные ракеты

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Обещанные Вашингтоном «военные сюрпризы» Украины для России могут быть дальнобойными ракетами, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа Мэттью Миллера, который сообщил, что ВСУ готовят для РФ подарки. По мнению эксперта, таким образом в Вашингтоне анонсируют продолжение «террористической активности» против России.

Я думаю, с одной стороны, это некая успокоительная мантра, с другой — анонсирование дальнейшего продолжения террористической активности против России. <...> Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине, — предположил Коротченко.

Речь может идти о высокоточных крылатых ракетах Storm Shadow или ATACMS, добавил эксперт. При этом он уточнил, что вопрос о поставках последних пока что стоит на паузе.

Ранее Миллер также заявил, что Украина разработала план, который поможет ей победить РФ на поле боя. По словам представителя Госдепа, ВСУ могли припасти для России даже несколько «сюрпризов», поэтому США ждут возможности увидеть результаты.