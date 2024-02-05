Экс-спикера теробороны Украины внесли в российский перечень террористов Росфинмониторинг внес экс-спикера теробороны ВСУ Чирилло в список террористов

Фото: МО Украины

Сара Эштон-Чирилло

Росфинмониторинг включил бывшего представителя территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, в списке оказался журналист Washington Examiner Том Роган, который призывал в 2018 году уничтожить Крымский мост.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 года рождения, — говорится в перечне.

В список террористов и экстремистов был также включен мэр Днепропетровска Борис Филатов. В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал градоначальника. СК возбудил против него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду после того, как он опубликовал в соцсети «пост с призывами убивать россиян по всему миру».

Трансгендер Эштон-Чирилло ранее назвала русских людьми, «которые хотят быть рабами». В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, Эштон-Чирилло высказала мнение, что граждане России — «враги человечества».

8 сентября прошлого года Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети ролик с угрозами представителю российских СМИ. Позже командование ВСУ объявило об отстранении сержанта от занимаемой должности из-за ряда заявлений, которые не были одобрены армейским руководством.