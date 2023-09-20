Спикера Сил теробороны Украины отстранили за «длинный язык» Спикера Сил Теробороны Эштон-Чирилло отстранили за неподобающие высказывания

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Спикер Сил территориальной обороны Украины была отстранена от занимаемой должности, сообщило командование ВСУ. Причиной такого решения стал ряд заявлений спикера, которые не были одобрены армейским руководством. Командование намеревается провести в отношении действий Чирилло служебное расследование.

Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СВО и командованием ВСУ. <...> Командование проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования, — говорится в заявлении.

Командование украинских вооруженных сил также подчеркнуло, что при проведении военных действий они строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сама Чирилло произошедшее пока не комментировала.

8 сентября Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он «заплатит». При этом она не указывала, о ком речь. Эти действия подверглись критике со стороны американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатора-республиканеца от штата Огайо Джеймса Вэнса.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала отправить в международные организации и НПО видео, где представитель сил теробороны Украины обещает убивать пророссийских журналистов в качестве доказательства «террористического характера киевского режима».