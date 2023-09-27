Трансгендерный экс-спикер ВСУ рассказал все, что думает о русских Трансгендерный экс-спикер ВСУ счел русских рабами в беседе с Вованом и Лексусом

Фото: МО РФ

Сара Эштон-Чирилло

Бывший официальный представитель Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло назвал русских людьми, «которые хотят быть рабами». В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, Эштон-Чирилло назвал русских врагами человечества.

Русские не европейцы, они азиаты, они произошли от монголов: людей, которые хотят быть рабами и чтобы ими руководили. Как во времена Чингисхана <...> Я не знаю каждого русского. Но каждый русский, поддерживающий решения Владимира Путина, не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. Они враги человечества, — заявил пранкерам экс-спикер ВСУ.

8 сентября Эштон-Чирилло опубликовал в соцсети ролик с угрозами представителю российских СМИ. В видео говорились, что на следующей неделе этот представитель СМИ «заплатит». О ком идет речь в ролике, не уточняется. Позже командование ВСУ объявило об отстранении сержанта от занимаемой должности. Причиной был назван стал ряд заявлений, которые не были одобрены армейским руководством. Также заявлялось о намерении провести служебное расследование.

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала отправить в международные организации и НПО видео с этими угрозами, как доказательство «террористического характера киевского режима».