Экономисты рассказали о масштабной «утечке умов» из России

https://static.news.ru/photo/9082bbac-a434-11eb-99f1-96000091f725_660.jpg Фото: mrp/imageBROKER.com/Global Look Press

В России продолжается массовый отток молодых российских исследователей. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов, передаёт ТАСС со ссылкой на доклад Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ключевые причины — низкие стипендии аспирантов и неконкурентоспособные зарплаты учёных, причём как начинающих, так и уже сформировавшихся. Всё это «чревато рисками „утечки умов“ на фоне усиливающейся глобальной борьбы за таланты», пишут авторы доклада. По их информации, зарплаты российских специалистов в три-четыре раза меньше, чем в США и Германии.

В документе отмечается, что в стране был принят ряд мер по снижению негативного эффекта. Среди прочего, это улучшение системы аспирантуры, выделение обучающимся этого звена исследовательских грантов, внедрение новых механизмов поддержки учёных в научно-образовательных и научных центрах мирового уровня.

Тем не менее, подчёркивают докладчики, эффект от таких усилий пока малозаметен.

Из страны ежегодно выезжают за рубеж до 10 тысяч учёных для постоянной работы и 35–40 тысяч студентов для учебы в магистратуре и аспирантуре. Покидают Россию порядка 60–75% перспективных учёных (аспирантов, идущих по академическому треку), причём в передовых областях естественных и технических наук — до 80%, — сказано в докладе.

Чтобы переломить негативную тенденцию и удержать ведущих учёных и перспективную молодежь, эксперты предлагают обеспечить целевое софинансирование фонда оплаты их труда из бюджета. Для конкурентоспособных на мировом рынке исследователей оно может составить до 50% для Москвы и Санкт-Петербурга и порядка 70% для регионов. Для российских и зарубежных учёных, защитивших кандидатскую диссертацию, доля бюджетных вливаний предлагается в размере до 65% для Москвы и Санкт-Петербурга и 85% для регионов.

Помимо прочего, считают авторы исследования, следует упростить визовый режим для зарубежных специалистов, а также принять меры, которые позволят ускорить их натурализацию в стране.

Ранее главный учёный секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил , что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число учёных. По его словам, с 2012 года в стране в пять раз — с 14 до 70 тысяч — возросло число эмигрирующих из РФ учёных и высококвалифицированных специалистов. По мнению академика, тому есть три главных причины: недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и «кадровый, интеллектуальный потенциал».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел трагедию в оттоке учёных. По его мнению, «они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и создаются наиболее комфортные условия». Представитель Кремля также добавил, что процесс эмиграции двусторонний. Таким образом, считает он, происходит глобальный обмен научными идеями в мире.