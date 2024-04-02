Экономист рассказал, чем могут заменить пенсии в России Экономист Масленников спрогнозировал появление в России «пожизненного найма»

Фото: Сергей Карпов/ИТАР-ТАСС

Никита Масленников

В России может быть введена система «пожизненного найма» по японскому образцу, предположил в разговоре с NEWS.ru экономист и эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Так он прокомментировал проблему старения населения в России и мире и вытекающих из этого сложностей с пенсионной системой.

У японцев есть пожизненный найм людей на работу. Но там корпорации собирают своих сотрудников-стариков, создают им на некоторое время санаторно-курортные условия и ставят им задачу: «В компании есть такая-то проблема, будьте добры, предложите свои идеи ее решения, исходя из вашего опыта». И это работает, — объяснил Масленников.

Пожилые сотрудники оказывают больше консультативные услуги, а не продолжают выполнять непосредственно ту работу, которой они занимались в более молодом возрасте, добавил он. Другим способом решения проблемы Масленников видит повышение пенсионного возраста.

Ранее финансовый эксперт Ян Арт заявил: предположения некоторых аналитиков о том, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики.