Экономист рассказал, почему дешевеет евро

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Они яркие и талантливые, каждый по-своему. За неё я крайне рада и желаю справиться с жёстким графиком и волнением. Песня её хорошая, не хочу думать, что русский язык станет камнем преткновения. У неё восхитительные вокальные данные, хотелось бы раскрытия их в большей степени. Но будем надеяться на лучшее. Манижа, в любом случае это твой год, твой конкурс, твоя победа, — заявила Самойлова.

Российская певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении-2018, в беседе с NEWS.ru прокомментировала победу Манижи в национальном отборе в преддверии песенного конкурса. По её словам, она сама предлагала кандидатуру таджикской...