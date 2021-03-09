Экономист рассказал, почему дешевеет евро

Экономист Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему впервые с 2 сентября 2020 года курс евро на МосБирже опустился ниже 88 рублей. По его словам, речь не идёт об обрушении европейской валюты.
Вся проблема заключается в том, что последнее время происходило повышение курса евро относительно доллара. И эта ситуация невыгода европейскому сообществу, потому что завышение курса евро по отношению к доллару ставит экспортёров из стран Европейского союза в менее выгодное положение по сравнению с Америкой. И финансовые власти Евросоюза принимали меры для того, чтобы понизить курс евро. Ну и отчасти им это удалось. Я думаю, что проблема коренится в этом, а не в том, что что-то рушится в Евросоюзе, — рассказывает Колганов
Эксперт считает, что, напротив, перспективы восстановления экономики Евросоюза, особенно таких ведущих стран, как Германия и Франция, достаточно благоприятные.
Ранее ряд СМИ сообщили о