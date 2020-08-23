Две лаборатории в РФ не подтвердили наличия ядов в организме Навального

https://static.news.ru/photo/72c123da-e5ce-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диагноз «отравление» с которым оппозиционер Алексей Навальный поступил в омскую больницу, не подтвердился в результате исследования анализов пациента в двух лабораториях, сообщил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Как пояснил медик, именно потому, что у пациента подозревали отравление, его и привезли в токсикологическое отделение больницы. Однако в результате дальнейших исследований первоначальный диагноз не подтвердился, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Диагноз «отравление» был одним из первых, он был и у «скорой помощи». Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтверждённое, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено, — сказал замглавврача.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, где он позже впал в кому. 22 августа пациента переправили воздушным судном в берлинскую клинику Charite.

Как писал NEWS.ru ранее, состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко. По её словам, он находится в коме второй степени, а это означает поражение центральной нервной системы.