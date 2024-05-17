Бойцы ВС РФ провели облаву на противника в зоне СВО и попали на видео «РВ»: бойцы ВС РФ выбили военнослужащего ВСУ из руин под Клещеевкой

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России выбили военнослужащего ВСУ, засевшего в руинах в Клещеевке, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах два солдата зачищают поврежденный обстрелами дом. Сначала туда закидывают гранату, а потом бойцы обходят противника с двух сторон.

Канал уточнил, что бойцы шестой мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса продолжают дом за домом выбивать ВСУ. Украинские военнослужащие пытаются удерживать позиции, однако оборона «сыпется» под натиском, опорные пункты переходят под контроль российских сил, говорится в публикации. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен бойца ВСУ, который был готов сопротивляться до последнего патрона. Он участвовал в боях на Харьковском направлении, когда потерял сознание. Очнулся он уже в плену. У бойца можно заметить «взгляд на тысячу ярдов». Это явление, которое встречается у людей, переживших мощную психологическую травму.

Бойцам ВС РФ также удалось подбить роботизированную платформу THeMIS, переданную украинской армии западными партнерами. С помощью робота THeMIS Cargo можно перевозить снаряжение, которое военнослужащие обычно несут на себе.