Дуэль украинского и российского беспилотников в зоне СВО попала на видео Российский беспилотник протаранил украинский БПЛА в зоне СВО

Фото: МО РФ

Беспилотник Вооруженных сил России протаранил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Танкисты ЮВО». По его данным, в результате столкновения коптер ВСУ упал на землю и взорвался. Предполагается, что у него сдетонировала граната, прикрепленная украинскими военными к корпусу для нанесения удара по позициям ВС РФ. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

На кадрах, снятых камерой дрона, видно, как оператор направляет аппарат прямо на украинский беспилотник. В результате БПЛА противника падает на землю, после чего следует взрыв. Отмечается, что российский беспилотник потерял равновесие, однако остался в воздухе.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что на базе добровольческого батальона имени Судоплатова была открыта школа по обучению операторов дронов. Инструкторы «с нуля» обучают желающих основам управления ударными FPV-беспилотниками, управляемыми «от первого лица». На базе школы также было открыто производство таких беспилотников, что позволяет оперативно вносить изменения в их конструкцию с помощью 3D-принтеров.