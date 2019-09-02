https://static.news.ru/photo/5381d610-ce26-11e9-875d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Беспилотникам (БПЛА) могут дать возможность свободно передвигаться в российском воздушном пространстве с 2020 года. Для этого дроны должны будут использовать технологию дистанционного контроля передвижения воздушных судов. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации «Аэронет», участник рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Глеб Бабинцев.

Он рассказал, что технология АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание) позволяет лётчикам в кабине самолёта и авиадиспетчерам на наземном пункте в режиме реального времени наблюдать за движением воздушных судов с высокой точностью, передаёт РИА Новости .

Чтобы БПЛА мог летать в воздушном пространстве, он должен быть оборудован специальным передатчиком сигнала, устройство весит всего 55 граммов, отметил Бабинцев. При этом директор «Аэронета» рассказал, что для полётов дронов необходимо закрывать воздушное пространство с запасом по времени и высоте.

Закрытие неба для беспилотника ограничивает всю пилотируемую авиацию, у которой есть свои коммерческие задачи. И эти конфликты в небе — сближения, опасности и риски — главный якорь для масштабного развития рынка. Причём не только в России, но и во всем мире, — сказал Бабинцев.

Технология позволит беспилотникам интегрироваться в общее с пилотируемыми самолётами воздушное пространство и взлетать не по разрешению, а при любой необходимости.

В государственной авиации технология применяется более 10 лет. Канал связи имеет высокий уровень киберзащиты, а для беспилотной авиации это критически важно, отметил Бабинцев.

Технология одобрена ИКАО, сейчас мы проводим тестирование, и я полагаю, что уже со следующего года это может стать отраслевым стандартом и полноценно использоваться, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России проходит испытания новый беспилотник. Помимо военного применения, он может быть использован для мониторинга окружающей среды, поиска людей, предупреждения лесных пожаров и прочих гражданских задач, писал News.ru.