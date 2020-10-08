Туристам станет легче получить первую помощь в поездках по России

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Ассоциация горных гидов России (АГГР) создали рабочую группу с экспертами туротрасли и спасательных служб. Она займётся разработкой регламентов в сфере спасения туристов и оказания им доврачебной помощи. Специалисты планируют сотрудничать с Минздравом, МЧС, Торгово-промышленной палатой, профильными комитетами Госдумы и другими структурами. Предполагается, что по итогам проведённой работы туристы, которые получили травмы или терпят бедствие, смогут получать более быструю и квалифицированную помощь. Среди прочего, эксперты планируют выступить с предложением воссоздать контрольно-спасательные пункты по аналогии с теми, которые работали во времена СССР.

Сложности в регламентах

В течение нескольких последних лет остро стоит вопрос об изменении правил оказания расширенной первой помощи в туристских районах, в которых её невозможно осуществить в экстренном порядке. В частности, проблема заключается в том, что человека, который попал в беду, не всегда удаётся оперативно разыскать. Одна из причин — МЧС не всегда может быстро отрабатывать запросы о спасении из-за существующих регламентов. На это в разговоре с NEWS.ru обратил внимание Исполнительный директор АГГР Денис Симавский.

МЧС — важная государственная структура, но ведомство не должно в кратчайшее время оказывать помощь одиночным, а тем более неорганизованным туристам, которые попали в беду в горах, лесу или на других территориях. Компетенции ведомства лежат в другой плоскости — всё дело в том, что в своей работе министерство ограничено существующими регламентами. Если, к примеру, управлению МЧС в некоторых регионах необходим вертолёт для поиска человека, то получит оно транспортное средство в лучшем случае через сутки, так как этот вопрос нужно согласовывать с Москвой. Денис Симавский директор Ассоциации горных гидов России директор Ассоциации горных гидов России

Положительный опыт поиска и спасения людей в труднодоступных туристских районах есть у тех, кто опирается на работу с частными вертолётными компаниями, поясняет Симавский. На основании коммерческих страховок специалисты организуют не только поисково-спасательные работы, но и передачу пострадавшего медикам. Однако на данном этапе возникает большое количество сложностей — врачам приходится брать под свою ответственность человека, которому уже оказали первую помощь. Кроме того, частные вертолёты не имеют права приземляться на территории большинства больниц — это снижает скорость оказания человеку помощи, что может приводить к фатальным последствиям.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются попавшие в трудную ситуацию туристы и путешественники, заключается в том, что оператор линии 112 самостоятельно выбирает, какую службу вызвать пострадавшему — медицину катастроф, скорую помощь или реанимацию. Зачастую уже по факту приезда автомобиля оказывается, что он не оборудован теми устройствами, которые нужны для спасения человека, поясняет Симавский.

Сложности во время оказания первой помощи также возникают в связи с тем, что на сегодняшний день в России не существует схемы, устанавливающей правила получения и учёта инъекционных обезболивающих препаратов, которые действуют на центральную нервную систему, для не медиков. Отсутствуют и некоторые другие регламенты, включая те, которые описывали бы основания для проведения инъекции пострадавшему, передачи его после тех или иных манипуляций медперсоналу. В связи с этим назревает необходимость ввести термин «парамедики» и внедрить систему подготовки этих специалистов. Они, между тем, должны включаться в состав туристических групп и спортивных команд, заявил в разговоре с NEWS.ru представитель ОСИГ в Центральном федеральном округе Дмитрий Голиков.

Возродить опыт СССР

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы усовершенствовать регламенты в сфере спасения туристов и оказания им первой медицинской помощи, специалисты планируют обратиться в том числе и к опыту СССР. Например, на территории Советского Союза действовала система Контрольно-спасательных пунктов (КСП), которые регистрировали маршруты, принимали контрольные сроки от уходящих групп, консультировали (к примеру, по обстановке в районе) и, в случае необходимости, организовывали спасательные работы.

В КСП работали сертифицированные спасатели, для которых эта работа могла быть сезонной. Поиск и оказание помощи людям, которые потерялись или пострадали, происходили достаточно быстро. Мы планируем выступить с предложением воссоздать подобную практику, — пояснил Симавский.

Однако перед этим нужно подготовить соответствующее правовое поле — необходимо понять, на основании каких федеральных законов будут действовать специалисты. Кроме того, следует определить, из каких источников будет осуществляться финансирование спасателей, пояснил эксперт.

С имеющимися предложениями эксперты планируют обращаться в Госдуму и другие органы законодательной и исполнительной власти. В частности, они собираются выступить за создание депутатской рабочей группы по рассмотрению данной проблематики.