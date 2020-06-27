Доступ к сервису наблюдателя онлайн-голосования восстановили

https://static.news.ru/photo/a3975fc8-b8bb-11ea-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ к сервису наблюдателя за процессом дистанционного электронного голосования по поправкам в российскую Конституцию удалось восстановить, сообщает мэрия столицы.

Ранее злоумышленники пытались взломать систему голосования через сервис наблюдателя, но взлома не произошло, заверил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Доступ к ноде (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием) наблюдателя восстановлен. Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов (меток) безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены, — цитирует Костырко ТАСС.

Электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием сообщил вечером 27 июня, что общая онлайн-явка превысила 75%. В дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. Оно доступно с 25 по 30 июня.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, организация общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в период пандемии коронавируса названа уникальной. Россия демонстрирует уникальный опыт проведения всенародного голосования в период пандемии, заявил член Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Норберт Линдеманн.