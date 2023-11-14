«Деньги можно найти»: экономист о выплате 13-й пенсии до конца года Экономист Разуваев: неработающим пенсионерам выплатят 13-ю пенсию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неработающим пенсионерам выплатят 13-ю пенсию до конца 2023 года, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, деньги на это вполне можно найти. Также экономист предположил, что неработающие пенсионеры получат выплаты из-за выборов.

Я считаю, что однозначно да (получат 13-ю пенсию. — NEWS.ru), хотя с бюджетом не очень хорошо, но, с другой стороны, выборы. Средства на крайний случай на ОФЗ (облигации федерального займа. — NEWS.ru) есть. Прежде всего фактор выборов. Конечно, с финансами у государства не все идеально, но, с другой стороны, и не смертельно. Деньги вполне можно найти, — считает Разуваев.

В сентябре вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил внести законопроект о предоставлении россиянам дополнительной пенсии, которая будет выплачиваться 13-й раз в году накануне дня рождения. По задумке, дополнительная выплата будет устанавливаться в том же размере, что и основные. Депутат Госдумы Николай Земцов отмечал, что законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии ко дню рождения, с большой вероятностью будет принят. По его мнению, предложение имеет позитивное содержание.