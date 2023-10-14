Военкор показал кадры удара авиабомбой по ВСУ в селе Урожайном Военкор Дамбиев показал кадры удара авиабомбой ФАБ-1500 по ВСУ в селе Урожайном

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Военный корреспондент Чингис Дамбиев разместил в своем Telegram-канале видео с ударом российской авиации по опорному пункту украинских военных в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По его словам, ВКС России применили авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На кадрах, снятых издалека в воздухе, видно, как на месте одного из строений происходит мощный взрыв, ширина и высота которого достигают десяти метров.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносились с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее военнослужащие ВС России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным российского Министерства обороны, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».