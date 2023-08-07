Что известно об экипаже танка «Алеша»: как зовут, где живут, какие звания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, представлен к званию Героев России по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как их зовут и что известно о жизни российских военнослужащих?

Что известно об экипаже танка «Алеша»

Управлял боевой машиной командир 2-й танковой роты, старший лейтенант Расим Баксиков, заменивший незадолго до начала боя раненного механика-водителя. Он является кадровым военным. Позывной — Монолит. Мать Баксикова рассказала «Татаринформ» что после окончания школы сын поступил в Казанское танковое училище. Сначала его направили в Читу, потом в Хабаровск, а затем в сторону Владивостока. В ноябре прошлого года предложили поехать в зону СВО, и он согласился.

«Он никогда не был трусом. Всегда защищал своих друзей. Ну и служба, конечно, помогла ему стать мужественнее и крепче», — поделилась она.

Лейтенант Александр Леваков в том бою занял место командира. Он с 2011 года был офицером запаса. Позывной — Ласка.

Наводчик-оператор танка — Алексей Неустроев, мобилизованный уроженец Республики Якутия. Его позывной остается неизвестным, в интервью его представляют и Леня, и Леха и Алеша.

Глава Якутии Айсен Николаев в разговоре с KP.RU рассказал, что родные Неустроева проживают в Усть-Алданском районе. По его словам, все земляки гордятся подвигом бойца.

«Он сам очень скромный, из простой, обычной сельской семьи, несколько братьев у него, мать, отец», — рассказал Николаев.

Что известно о подвиге экипажа «Алеша»

В Сети 29 июля появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении в зоне СВО. Экипаж попал под массированный обстрел, в результате чего механик-водитель получил ранение. Командир Баксиков оказал бойцу помощь и занял его место. А его самого заменил лейтенант Леваков.

Приближаясь к одному из населенных пунктов, экипаж «Алеши» обнаружил колонну техники противника из восьми машин, включая два танка. Баксиков принял решение вступить в сражение. Два танка Т-72Б были уничтожены в первые минуты боя огнем наводчика. За следующие полчаса украинские войска понесли потери в виде бронетранспортера М113 и пяти американских БТР MaxxPro вместе с десантом.

Затем российский танк отправился на перезарядку, его заменил другой экипаж, но был поврежден противником. «Алеше» удалось отбуксировать товарищей и спасти им жизнь. Потери противника, помимо уничтоженной техники, по данным Минобороны, составили более 100 человек убитыми и ранеными.

«Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью», — сообщили в военном ведомстве.

Что экипаж танка «Алеша» говорит о своем подвиге

Боец с позывным Ласка рассказал, что в неравном бою под Новодаровкой на Запорожском направлении не было времени на рассуждения, решения принимались моментально.

«Я заметил один танк. Сразу наводчику: „Приготовься“. Механику дал на разворот, с первого выстрела уничтожили танк. Решения в бою — моментальные. Бой скоротечный», — отметил танкист.

Наводчик-оператор танка заявил, что экипаж принял сражение с холодной головой и работал исключительно по команде.

«Адреналин. Страх, паника — не до этого. Работали по команде командира. Он наводил. Я стрелял», — рассказал он.

Экипаж танка «Алеша» полностью готов к встрече с американскими M1 Abrams и немецкими Leopard. Один из танкистов открыто бросил вызов западным производителям бронетехники, пообещав, что для них встреча с российскими военными не пройдет бесследно.

Читайте также:

Какие льготы и выплаты положены Героям России и членам их семей

Российский «Ланцет» уничтожил Leopard ВСУ в Запорожье

«РВ»: российский спецназ уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском фронте