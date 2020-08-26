Чиновники объяснили выбывание Москвы и Подмосковья из «грязного» рейтинга

https://static.news.ru/photo/4a08882c-e7ac-11ea-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприятия столичного региона планомерно снижают количество вредных выбросов в атмосферу и переходят на современные технологии. Помимо этого, удаётся поэтапно решать проблему мусорных полигонов, заявили власти Москвы и Подмосковья.

Так чиновники прокомментировали новый антирейтинг российских регионов с самым грязным воздухом. Столице и области удалось выбыть из топ-10. Ещё в 2018 году они занимали восьмое и седьмое места соответственно, а по итогам 2019-го опустились на 32-е и 31-е, сообщает сайт телеканала «360».

Как отметил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков, в период карантина уровень выбросов снизился. Но вскоре стало понятно, что «воздух Подмосковья становится чище без поправок на пандемию».

Во многом это происходит благодаря производственному экологическому контролю, организованному на предприятиях, и мерам по снижению уровня выбросов, которые контролирует наше ведомство, — заявил Холодков.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в регионе увеличивается количество предприятий, которые переходят на новые, экологически чистые технологии. Помимо этого, растёт число компаний, которые заботу об экологии делают частью корпоративной этики.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов также отметил, что экологическая ситуация в Подмосковье улучшается. В частности, решается проблема со свалочными газами на старых мусорных полигонах. В национальном экологическом рейтинге Московская область также выходит на более благоприятные позиции, отметил он.

Тем не менее проблемы остаются, так как на территории региона продолжают работать «грязные» предприятия, отметил он. Решать такие вопросы, по его словам, существенно помогают активные жители области. Из-за повышенного внимания к экологии со стороны общественности власти вынуждены принимать меры по сохранению окружающей среды, считает Пукалов.

Речь идёт о повышении платы за негативное воздействие на окружающую среду, об ужесточении нормативов, обязательном установлении датчиков нормативного контроля на предприятиях первого класса опасности, — сказал эколог.

Он добавил, что специалисты видят позитивные перемены. По его словам регионы-«хорошисты» уже есть, однако «отличников» пока не наблюдается.

Ранее NEWS.ru писал, что самым грязным воздухом, как следует из рейтинга, дышат жители Красноярского края, Кемеровской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Следом идут Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

Отчёт был составлен аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе официальных данных Росприроднадзора. Однако экологи усомнились в объективности и достоверности нового рейтинга.