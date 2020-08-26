Экологи не поверили новому рейтингу регионов с самым загрязнённым воздухом

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Российские экологи усомнились в обновлённом антирейтинге регионов с самым грязным воздухом. По их мнению, обнародованный список составлен поверхностно, а его авторы — не вполне компетентны в затронутой ими теме.

Как следует из новых данных, самым грязным воздухом, как следует из новых данных, дышат жители Красноярского края, Кемеровской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Следом идут Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край.

Москве и Подмосковью удалось выбыть из топ-10 «грязного» рейтинга российских регионов. Если в 2018 году они занимали восьмое и седьмое места соответственно, то в 2019-м опустились на 32-е и 31-е, сообщает сайт телеканала «360».

Отчёт был составлен на основе официальных данных Росприроднадзора по собственной инициативе FinExpertiza. Однако экологи засомневались в объективности и достоверности нового рейтинга. Так, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов отметил, что в отчёте и, соответственно, в рейтинге компании не учитываются ни местоположение источников выбросов, ни класс опасности отходов, что в корне неверно. В связи с этим новый топ-10, по его мнению, можно назвать исключительно формальным.

Он указал на то, что наиболее опасными с экологической точки зрения считаются металлургические, угледобывающие и нефтегазовые предприятия — именно они делают статистику тройке лидеров по выбросам в атмосферу.

В свою очередь директор Всероссийского института природы Андрей Пешков отметил, что вопросы вызывает и сама FinExpertiza. Официально она позиционирует себя как компания, в которой основной направленностью аналитической службы являются различные финансовые вопросы. Однако организация периодически выпускает аналитические материалы и по экологическим вопросам.

По мнению Пешкова, критерии оценки должны верифицироваться. А те, кто составляет рейтинги, могут быть не полностью объективны или не слишком компетентны, так как этим занимаются рейтинговые агентства, пояснил эколог.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России экологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Предприятия и транспорт только в 2019 году выбросили в атмосферу более 22 млн тонн загрязняющих веществ, это почти 155 килограммов загрязнений на человека.