Повара с судимостью будут готовить блюда тюремной кухни для гостей концептуального заведения, открытие которого планируется в центре столицы.
Идея проекта принадлежит блогеру Матвею Кипнису и ресторатору Кириллу Турову. Скидки клиентам планируется сделать зависящими от отбытого срока, а в бариста будут принимать только бывших заключённых с опытом приготовления чифиря,
Рестораторы считают, что новое заведение на Китай-городе позволит горожанам по-новому взглянуть на ранее судимых, пытающихся начать новую жизнь.
Как писал NEWS.ru ранее, модель и актриса Ким Кардашьян-Уэст встретилась в Вашингтоне с советниками президента США Дональда Трампа Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером. Во время визита в Белый дом звезду реалити-шоу сопровождали бывшие заключённые, приговоры которым глава государства смягчил в феврале.
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