Центр группы «Вагнер» подготовил более 10 тысяч специалистов за время СВО Центр группы «Вагнер» на Кубани подготовил более 10 тысяч специалистов за время СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За время проведения специальной военной операции на Украине тренировочный центр группы «Вагнер» на Кубани подготовил более 10 тысяч специалистов, рассказал РИА Новости один из руководителей Центра с позывным «Ток». Он отметил, что этой работой занимаются инструкторы, имеющие значительный опыт боевой работы в командировках на различных направлениях.

Прошло более 10 тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Центре проходят подготовку не только бойцы группы «Вагнер», но и участники отрядов территориальной обороны, создаваемых в Брянской и Курской областях. Задача инструкторов состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки передать им максимальный объем информации, необходимой для ведения боевых действий и выполнения специальных задач.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» берут в плен большое количество украинских солдат. По его словам, военные ВСУ сдаются в плен по разным причинам: кто-то из-за ранения, кто-то от испуга. Он также отметил, что бойцы, действующие на передовой, относятся к пленным жестче всего, поскольку на линии боевого соприкосновения пленные — это враги с оружием.