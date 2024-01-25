«Ценою собственных жизней»: Гладков рассказал о подвиге экипажа Ил-76 Гладков: экипаж Ил-76 увел падающий самолет от села ценою собственных жизней

Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Экипаж подбитого самолета Ил-76 совершил подвиг, уведя борт от села Яблоново, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, ради этого летчики пожертвовали собственными жизнями. Их подвиг навсегда останется в сердцах россиян, добавил глава региона.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах! — написал Гладков.

Губернатор также принес глубочайшие соболезнования семьям погибших летчиков. Он напомнил, что всего на борту находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее своими воспоминаниями об экипаже поделилась мать погибшего летчика. По словам женщины, у военного был очень дружный коллектив, который всегда стоял «друг за друга». Ее сыну нравилось находиться среди таких товарищей. Женщина также назвала всех членов экипажа героями, добавив, что им всегда удавалось работать очень слаженно.