Бывшему «правосеку» Киве не простили отступничества: за что его убили

Фото: ZUMA/ТАСС

Илья Кива

В Киеве ликование. Практически сразу две спецслужбы (СБУ и ГУР) с видимой гордостью и без тени смущения приписали себе политическое убийство — ликвидацию проживавшего в последнее время в Подмосковье бывшего ярого националиста, а в последние годы идейного противника Киева Ильи Кивы. Не исключено, что СБУ и ГУР вдохновило заявление коллег из МОССАДа, обещавших начать повсюду охоту за головами лидеров ХАМАС. Вот только ГУР и СБУ собираются продолжать убивать собственный народ.

Противоречивый Илья Кива

Да, Илья Кива часто менял свои убеждения и взгляды на будущее собственной страны. Во времена Крымской весны он, депутат сразу трех созывов Верховной рады, активно выступал против сепаратистов. Был членом пресловутого «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена), одним из организаторов нацбатальонов в Полтаве, яростно рассказывал, как подавлял «сепаров» в Красноармейске, расстреливал милиционеров, воевал под Дебальцево. Любил даже пожонглировать заточенной саперной лопаткой.

Но на каком-то этапе его взгляды стали кардинально расходиться с позицией Киева. Не время сейчас решать, прозрел ли он или в его отношениях с бывшими соратниками пробежала черная кошка. Как говорится, раскаявшийся грешник ценнее сотни праведников.

В январе 2022 года он через Испанию добрался до России и поддержал СВО. В последнее время Кива не просто жил в эмиграции в Москве, но и активно включился в полемику с командой президента Украины Владимира Зеленского, призывая украинцев порвать с ним и вступить в борьбу за новую Украину. Столь же яростно выступал он и на наших телевизионных ток-шоу.

В Киеве оценили метаморфозу Кивы, осудив его за национальную измену заочно на 14 лет тюремного заключения. Илья Кива постоянно получал угрозы, чувствовал за собой слежку, но, как говорят, особо не прятался. Только переехал из гостиницы на Кутузовском проспекте в Одинцово. И вот спецслужбы Украины вновь предпочли внесудебную расправу.

Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива

Понятно, что серия терактов, совершенных в нашем глубоком тылу (убийства Дарьи Дугиной, Владлена Тарского, покушение на жизнь другого видного украинского политика Олега Царева), — все это звенья одной террористической цепи. Открытая попытка запугать всех, кто продолжает противостоять Киеву.

Причем в Киеве уже даже не стесняются бравировать своими атаками. И чем хуже будут идти дела на фронте, тем чаще будут попытки компенсировать неудачи громкими терактами. Да собственно, чего можно ожидать, если даже генерал американской армии Марк Милли призывал украинских спецназовцев создать атмосферу страха в России. Так что носители высших демократических ценностей нашли на Украине послушных учеников.

Так нужен ли Смерш

Убийство Ильи Кивы — это, конечно, серьезное предупреждение и нашим контрразведывательным подразделениям. Ясно, что Киев широко используют соцсети и свои подконтрольные кол-центры для вовлечения наших сограждан в свои криминальные акции. Но убийство тренированного, понюхавшего пороха мужика — это не попытка поджечь дверь военкомата. Это явно спецоперация, на которую денег не жалели.

Будем надеяться, что следствие установит, кто нажал на курок, хотя организаторы террора пока вне зоны доступа. Но убийство Кивы еще больше подогреет обсуждение необходимости создания нового Смерша — органа, эффективно боровшегося с диверсантами в годы Великой Отечественной войны. Впрочем, новая ситуация реально требует и нового неординарного противодействия.

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