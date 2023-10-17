«Будет не один человек»: Васильев о выборах ведущего «Модного приговора» Васильев заявил, что у шоу «Модный приговор» будет несколько ведущих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Решение о том, кто станет новым ведущим шоу «Модный приговор», пока остается в тайне, его примет Первый канал, заявил NEWS.ru историк моды Александр Васильев. По его мнению, вести программу будет не один человек, а сменяющиеся люди.

Пока это тайна, мы будем смотреть. Решение будет принято коллегиально Первым каналом, который, я уверен, выберет более достойных. Я думаю, что это будет не один человек, а сменяющиеся люди, — сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что «Модный приговор» скоро появится в телевизионном эфире Первого канала. Съемки пройдут в конце октября. Отмечается, что в шоу вернется Юлия Барановская, также обсуждается участие Эвелины Хромченко. По данным KP.RU, Васильева не будет в «Модном приговоре» из-за «антипатриотичных высказываний».

Васильев в разговоре с NEWS.ru признался, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир Первого канала. Он заявил, что не обижен и не расстроен, что не будет ведущим шоу. Васильев рад, что мода не умерла, несмотря на уход из жизни Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, и возобновляется новая программа. При этом историк моды рассказал, что ведет переговоры с Первым каналом о возвращении в «Модный приговор».