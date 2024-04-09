Будет ли мобилизация в мае? Что сказали в Госдуме, как РФ справится с НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новой мобилизации в России в мае 2024 года точно не будет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Откуда пошли слухи про мобилизацию в мае, кто обещал россиянам мобилизацию в июне, хватит ли России сил в случае эскалации?

Кто обещал россиянам мобилизацию в мае

9 апреля военкор Владимир Романов заявил без указания источника информации, что мобилизация в России запланирована на май 2024 года.

«Мобилизация в мае. Цифру [план на мобилизацию] знаю, озвучивать не буду. Рекомендую подготовиться каждому. Экипировка, медицина, физика. Если есть „свои“ подразделения — пусть уже готовят вам „отношение“. З. Ы. Зная цифру, можно уверено сказать: если не будет „договорняков“ — оппонентам [конец]», — написал он в своем Telegram-канале «Romanov Лайт».

В сообществе военных блогеров и журналистов его сообщение было воспринято с иронией: в Telegram напомнили, как Романов в 2023 году утверждал, что «то, что осенью будет вторая волна мобилизации, — это уже очевидный факт», и призывал читателей готовиться. Мобилизации, однако, объявлено не было ни осенью, ни зимой.

Кто обещал россиянам мобилизацию в июне

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что Россия готовится мобилизовать сотни тысяч россиян.

«Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч, дополнительно 300 тысяч военных», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Зеленский не уточнил деталей и не пояснил, откуда у него такая информация. О мобилизации в России президент заговорил, когда его спросили о том, сколько собирается мобилизовать Украина. Он отказался ответить, сказав лишь, что «полмиллиона нам не нужно».

Картаполов предложил не слушать Зеленского, отметив, что тот «давно уже не в адеквате». Его коллега по комитету по обороне Андрей Гурулев подчеркнул в разговоре с RTVI, что «та потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета по обороне Картаполов заверил, что мобилизации в мае 2024 года не будет.

«Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — объявил Андрей Картаполов.

Будет ли мобилизация после мая, Картаполов не уточнил.

Хватит ли России сил воевать с НАТО

Глава комитета по обороне подчеркнул, что по своему численному составу армия России в настоящее время полностью готова к выполнению боевых задач.

«Начинать войну с НАТО мы не планируем, о чем мы много раз говорили. Это они там все рассказывают, что „не дадут нам победить“. Но это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности вооруженных сил», — заявил депутат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в трех субъектах России в апреле резко выросло количество желающих служить по контракту. Как рассказал в сюжете пресс-службы МО старший инструктор при круглосуточном пункте отбора на военную службу по контракту в Московской области Александр, важную роль в этом сыграл теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

В военном ведомстве отметили, что с начала 2024 года более 4,5 тыс. жителей Подмосковья поступили на контрактную службу. За весь 2023 год их число составило 14,5 тыс. человек. Также высокие темпы комплектования показали Владивосток и Санкт-Петербург.

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