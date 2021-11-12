Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации совершили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На одном из участков их сопровождали истребители Великобритании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в министерстве добавили, что на отдельном этапе маршрута ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

По имеющимся данным, британские истребители двигались параллельными курсами и практически вплотную подходили к российским бомбардировщикам. В некоторые моменты дистанция между самолётами не превышала нескольких десятков метров.

Известно, что так называемое истребительное сопровождение Ту-160 обеспечивали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Общая продолжительность полёта составила порядка 15 часов. Во время полёта Ту-160 выполняли дозаправку в воздухе.

В Минобороны особо отмечают, что российские экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Нидерландах заявили о перехвате двух российских самолётов.