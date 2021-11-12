В Нидерландах заявили о перехвате двух российских самолётов

Два российских самолёта были перехвачены бельгийскими F-16 над Северным морем, сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Эти стратегические бомбардировщики Ту-160 залетели в голландскую зону ответственности, не дав о себе знать, — сказано в сообщении.

Другие подробности инцидента не уточняются .

Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании до этого заявили о перехвате российских самолётов Ту-142 рядом с британским воздушным пространством. Для этого ВВС поднимали в воздух истребители Typhoon с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

В заявлении RAF уточнялось, что «Тайфуны» перехватили два российских Ту-142. Там также сказано о том, что ВВС тщательно отслеживают полёты российских противолодочных самолётов вблизи британской воздушной границы.

В Британии также сообщают, что российские самолёты «часто не передают сигнал о местоположении» и скрывают свои намерения. В Лондоне обеспокоены тем, что пилоты российских ВВС «редко говорят с авиадиспетчерами Великобритании».