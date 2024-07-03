«Грунт лунный»: Борисов ответил на вопрос о полете американцев на Луну Борисов подтвердил подлинность лунного грунта, доставленного миссиями «Аполлон»

Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Грунт, доставленный с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах прошлого века, действительно является лунным, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы. Таким образом он ответил на вопрос, были ли на самом деле американские астронавты на Луне, заданный одним из депутатов.

У меня есть только один факт, я интересовался этим делом — в свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным, — сказал Борисов.

Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. В ходе своего выступления на конференции «Пилотируемые полеты в космос» Соловьев представил дорожную карту, на которой обозначены примерные даты создания лунных модулей и высадки первых россиян на спутнике Земли.

Как сообщалось ранее, ученым удалось установить реальный возраст Луны с помощью изучения лунного грунта. Выяснилось, что естественный спутник Земли образовался примерно 4,46 млрд лет назад, то есть его возраст на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.