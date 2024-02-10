«Болит меньше»: Ходаковский о статусе новых регионов в сознании россиян Ходаковский: слова Путина о новых регионах должны стать «острой болью в сердцах»

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Слова президента РФ Владимира Путина о единстве новых регионов с Россией должны быть «не академическим знанием в мозгах», а «острой болью в сердцах», заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. При этом офицер признал, что на это потребуется время.

Ходаковский поделился историей своего друга, который осознал, что ему было бы ближе умирать за свою землю на Белгородчине, нежели на Херсонщине. Офицер пришел к мысли, что присоединенные территории в сознании россиян станут неотъемлемой частью страны не сразу, а спустя время.

Херсон остался на «том» берегу. И если и болит, то меньше, чем болел бы Смоленск. То, о чем говорит президент, возвращая нас к исторической действительности, должно стать не академическим знанием в мозгах, а острой болью в сердцах, — написал Ходаковский.

Ранее Ходаковский, комментируя приговор большой группе военнослужащих ВСУ в Донецке, заявил, что ход боевых действий в Авдеевке напоминает события вокруг «Азовстали». По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.

До этого Ходаковский высказал мнение, что достичь мира на Украине возможно только при победе одной из сторон. По его словам, все понимают, что мира по обоюдному согласию не будет, а перемирие, хотя и возможно, не будет устойчивым.