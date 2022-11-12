Битва за Орджоникидзе: как рейху не досталась советская нефть 12 ноября 1942 года Германия и её союзники потерпели поражение под столицей Северной Осетии, начался перелом в сражении за Кавказ

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Солдат на защите города Орджоникидзе, 1942 год

Про Вторую мировую войну часто говорят, что она была войной моторов. Огромные массы танков и авиации, автомобильной и морской техники потребляли мегатонны бензина и других нефтепродуктов. Только та страна могла вести долгую и упорную борьбу, которая имела большие запасы нефти. Поэтому с самого момента нападения на СССР Третий рейх стремился захватить его кавказские нефтяные районы Грозного и Баку. На пути к ним располагается город Владикавказ (в советские годы Орджоникидзе), битву за который фашистский блок проиграл.

Регион стратегической важности

Кавказ в стратегических расчётах гитлеровцев играл огромную роль. На это прямо намекало дополнение к «Плану Барбаросса», который был выпущен в конце июля 1941 года. В нём намечалось уже в 1941 году выйти на границу с Турцией, захватив бакинские и грозненский нефтепромыслы. Однако в первой год войны вермахту и его союзникам этого достичь не удалось.

Успешное контрнаступление РККА под Москвой и разгром нацистских соединений под Ростовом-на-Дону в 1941-м, удержание и расширение Харьковского выступа и ожесточённые бои в половину 1942-го по всему Восточному фронту не давали агрессорам возможности приступить к реализации своего плана. Он между тем уже поменялся.

В 1942 году не шло речи, чтобы наступать по всему фронту, как в 1941-м. Более того, можно сказать, что в первой половине 1942 года СССР сумел завладеть стратегической инициативой. С этим германское командование попыталось покончить в ближайшее время.

Фото: Владимир Иванов/РИА Новости Советские войска ведут огонь по укреплениям врага в районе города Орджоникидзе, во время оборонительной операции северной группы войск Закавказского фронта, 1942 год

Моя основная мысль — занять область Кавказа, возможно, основательно разбив русские силы... Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну, — говорил Гитлер на совещании с командованием вермахта 1 июня 1942 года.

Нацистское командование собиралось последовательно лишить СССР его индустриальной базы для продолжения войны: донецкого промышленного бассейна, сельскохозяйственного юга России, в первую очередь Кубани, и, наконец, нефтяных районов Кавказа.

Потерю Донбасса СССР ещё мог скомпенсировать усилением производства в Центре, в Поволжье и на Урале. Поставки продовольствия по линии ленд-лиза со стороны союзников постоянно увеличивались, поэтому и потеря Кубани была не так уж и критична. Но потеря нефтяных районов немедленно убивала СССР.

В первой половине 1940-х Баку давал 60% нефти и нефтепродуктов СССР, а Грозный — 36%. Потеря любого из этих городов была недопустимой, если РККА собиралась продолжать борьбу с рейхом. А для последнего — это был вопрос стратегической важности.

Захват Кавказа и выход к границам Ирана и Турции позволял, по мысли Берлина, втянуть в войну Турцию. Выйти на побережье Персидского залива, то есть — захватить нефтеносные районы Ирака и Ирана. Удар в сторону Египта и раздувание общеарабского восстания (на Ближнем Востоке были свои нацисты, которые до сих пор существуют, например, в Сирии) приводили к прорыву навстречу войск Роммеля. После чего, по мысли теоретиков рейха, фашистская «крепость Европа» оказывалась в состоянии сопротивляться любым военным усилиям своих противников. И даже помочь своему союзнику — Японии — в деле завоевания Китая и проникновения в Индию. В последней у стран Оси была своя «пятая колонна», которую внезапно возглавлял борец за независимость от Британской империи Субхас Чандра Бос.

Понимали это и противники рейха. В Африке и на Ближнем Востоке Лондон пытался остановить будущего нацистского фельдмаршала Эрвина Роммеля. Перед СССР на Кавказе стояла схожая задача — не дать 1-й танковой армии Эвальда фон Клейста прорваться к Грозному и к Баку.

Огненный каток

Летом 1942 года началась битва за Кавказ. 25 июля в полосе наступления вермахт и его союзники, румынские и словацкие войска, а также итальянские горные подразделения, сосредоточили более 170 тысяч человек, более 4500 стволов артиллерии, около 1000 самолётов и более 1100 танков. РККА могла противопоставить этому катку только 112 тысяч человек, кратно уступая по всем остальным родам военной техники.

Фото: Лоскутов Сергей/Фотохроника ТАСС 1 апреля 1942 г. Воины части генерал-майора Киселева в бою за село Гезель около города Орджоникидзе

С первых же дней советские войска стали откатываться назад, прижимаясь к Кавказу. Враг у них постоянно висел за спиной. В первые же дни был оставлен Ростов-на-Дону. Это привело в итоге к тому, что Государственный комитет обороны СССР выпустил 28 июля знаменитый приказ 227, получивший название «Ни шагу назад!». Бегство советских частей надо было остановить любой ценой.

Однако вермахт переоценил свои возможности. Да, РККА за три месяца потеряла Кубань, Ставрополье и Калмыкию. Фашистские войска заняли Ростов, Майкоп, Краснодар и Элисту. Однако им не удалось захватить Туапсе, что привело бы к катастрофе на черноморском побережье и вывело бы вермахт и румынские войска в Закавказье, в Грузию. Хотя в какой-то момент это направление защищало не более 24 тысяч бойцов РККА при полном отсутствии танков, уступая в артиллерии чуть ли не в 10 раз и больше.

В Новороссийске же произошло нечто совсем неожиданное. Оборона города, хребтом которой стали части Черноморского флота и рабочее ополчение, оказалась настолько ожесточённой, что советские войска умудрились укрепиться в районе завода «Октябрь». Выбить их оттуда вермахт так и не смог на протяжении всей битвы за Кавказ. Более того, советские морпехи отстояли часть Цемесской бухты. В результате всё время боевых действий на Кавказе по морским коммуникациям фашистов наносились весьма неприятные удары: транспорт тонул и страдало снабжение.

Так как прорыва на Чёрном море не получилось, командование группы армий «А», которое наступало на Кавказе, решило пробиваться через Главный Кавказский хребет. На тот момент его обороняли не более трёх рот красноармейцев. Больше выделить не получалось, так как РККА продолжала быстро отступать, теряя селения и города. И командование Закавказским фронтом во главе с генералом Иваном Тюленевым иногда не знало, что же происходит на фронте и где находятся части.

Исключительный хаос и бесплановость отхода разрозненных частей бывшего Южного и Северокавказского фронтов. Отходящие подразделения не знают направления своего движения, и тем более никто не знал своих боевых задач. Полное пренебрежение с их стороны маскировкой и дисциплиной, — позже напишет Тюленев в своём отчёте замначальника Генштаба генералу Владимиру Иванову, характеризуя типичную ситуацию на фронте.

Но несмотря на внешне катастрофическую ситуацию, силы фашистов стали выдыхаться и здесь. Германские и румынские соединения ещё сумели взять в ожесточённых боях Малгобек, но вскоре ситуация на фронте стала меняться. Во-первых, на Кавказ стали перебрасывать новые гвардейские соединения, в частности 10-й и 11-й корпуса. Во-вторых, наступающие всё чаще стали упираться в систему подготовленной обороны. С ходу взять её было сложно. Все чаще приходилось вести встречные и позиционные бои с РККА. Вермахт и его союзники теряли темп, людей и технику.

Поворотный момент

25 октября 1942 года ударные части 1-й танковой армии фон Клейста начали наступление на Орджоникидзе. Оттуда открывался прямой путь на Грозный и Баку. Это также был вход на Военно-Грузинскую дорогу, которая вела в Закавказье. Захват города стал стратегической необходимостью для нацистов и их союзников.

Фото: Scherl/Global Look Press Командир 1-й танковой группы Эвальд фон Клейст (справа) отдает приказы командиру итальянской дивизии «Пасубио» генералу Джованнелли. Снимок сделан в районе Днепропетровска, 01.10.1941-31.10.1941

Для командования РККА этот удар было полной неожиданностью. Дело в том, что после отступления из-под Моздока советский генералитет собирался нанести контрудар по прорвавшимся частям вермахта 3 ноября. Фашисты опередили на неделю, что дало им преимущество, так как РККА оказалась не готова к отражению удара.

Первым пал Нальчик. Оборонявшаяся на острие танкового удара 295-я дивизия стала отступать, а 392-ю дивизию фашисты прижали к горам, её бойцы уходили в Закавказье через приэльбрусские перевалы. 28 октября Клейст взял город. После чего танковые подразделения продолжили своё быстрое наступление.

К 1 ноября Клейст успешно вышел на рубеж реки Ардон, левого притока Терека, попутно разгромив 10-й стрелковый корпус. До Орджоникидзе оставалось менее 40 километров. И с такими темпами наступления можно было ожидать, что 3 ноября можно будет взять город. Но ничего не вышло.

Командующий Закавказским фронтом генерал Тюленев, пока шло наступление Клейста, успел перебросить под Владикавказ 2-ю и 5-ю танковые бригады и 10-й гвардейский стрелковый корпус. Части Клейста начали увязать в боях с новыми подразделениями РККА. Тем не менее к исходу 2 ноября танковые части вермахта взяли село Гизель буквально в пяти километрах от столицы Северной Осетии. Ситуация повисла на волоске.

В это время советские войска занимали оставшиеся полосы обороны, которые были выстроены в конце 1941-го и первой половине 1942 года. Одних противотанковых рвов перед Орджоникидзе мобилизованные местные жители вырыли около 10 километров. Пусть это и не остановило Клейста, но сумело его затормозить. Да и с ходу взять укрепления 1-я танковая армия не смогла — сказывались потери в людях и технике.

Надежда наступающих на авиацию также не сработала. Советская 4-я Воздушная армия совершила около 2200 вылетов за 12 дней с 25 октября, проведя более 100 воздушных боёв и не дав люфтваффе захватить господство в воздухе. Клейсту пришлось идти в лоб, прямо на городскую оборону. Попытки прорваться с юга, форсировав реку Фиагдон, провалились — части советского 11-го гвардейского стрелкового корпуса жёстко удерживали свои позиции.

3 и 4 ноября, собрав в бронированный кулак 150 танков, ударные части 1-й танковой армии пытались штурмовать город. В какой-то момент им даже удалось ворваться в город, но наткнувшись на ожесточенную оборону, которой советское командование вовремя перебрасывало резервы, Клейсту пришлось отступить. Вечером 4 ноября от доложил в штаб группы армий «А», что приостанавливает наступление на Владикавказ.

Ситуация под городом резко поменялась. Коридор, в котором действовал Клейст, представлял собой неправильный четырёхугольник глубиной 14 километров и шириной до 4 километров. Немецкое командование понимало, что части РККА попробуют им устроить котел. Поэтому на всю глубину «мешка» были оборудованы опорные пункты, состоявшие из трёх-четырёх вкопанных танков. Также курсировал «мобильный» резерв. Клейст ещё надеялся сохранить свои позиции у Владикавказа.

Фото: ТАСС Солдаты Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) в перерыве между боями за город Орджоникидзе во время Великой Отечественной войны, 1942 год

6 ноября части 10-го и 11-го гвардейских корпусов, а также 27-я и 351-я стрелковые дивизии с обеих сторон атаковали немецкие войска. Войска противника оказались окружены в Гизели. Горлышко окружённой группировки на западе запирали курсанты советских морских училищ, которые отбивались от наступающей румынской дивизии и полка «Бранденбург», пытавшихся деблокировать окружённую группировку. Не получилось. 11 ноября немецкие войска в Гизели были полностью разгромлены. А 12 ноября советские войска вышли на рубеж реки Фиагдон и села Майрамадаг. Владикавказ устоял.

Ноябрь 1942 года оказался поворотным моментом для планов Берлина на востоке. Началась Сталинградская операция, а 19 ноября войска Закавказского фронта начнут медленное, но всё ускоряющееся наступление по позиции вермахта и румынских войск на Кавказе. К весне 1943 года ситуация на фронтах полностью переменится. А окончательную точку поставит Курская битва. Но если бы Клейста не остановили под Владикавказом, если бы он сумел дойти до грозненских нефтяных районов, победа в войне далась бы СССР гораздо более дорогой ценой.