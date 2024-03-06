Балицкий рассказал о движении линии фронта на Запорожском направлении Балицкий заявил, что линия фронта в Запорожской области отодвигается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости назвал ситуацию в регионе стабильной и добавил, что линия фронта отодвигается. По его словам, Вооруженные силы Украины все еще наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя.

Но для нас это не проблемы, а задачи, которые мы понимаем для себя как необходимые для восстановления мирной жизни, — уточнил Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи.

По мнению главы региона, ситуация в Запорожской области сейчас гораздо лучше, чем год назад. Жители возвращаются в свои дома и смотрят в будущее с оптимизмом, подчеркнул он.

Ранее Балицкий утверждал, что как только ВСУ будут отодвинуты хотя бы к Запорожью, интенсивность обстрелов области значительно уменьшится. Он информировал о серьезных изменениях на фронте и продвижении ВС России.

Глава Запорожской области также назвал президента Франции Эммануэля Макрона идиотом в «хорошем, медицинском смысле этого слова» после того, как западный политик заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. Балицкий допустил, что французский лидер живет в информационном вакууме и не может объективно оценивать информацию.