Губернатор Запорожской области заявил о серьезных изменениях на фронте Балицкий: интенсивность обстрелов ВСУ может заметно уменьшиться

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

Как только ВСУ будут отодвинуты к Запорожью, интенсивность обстрелов области значительно уменьшится, заявил газете «Известия» губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, уже сейчас на фронте происходят серьезные изменения, есть продвижения ВС РФ.

И как только эти продвижения немножко усилятся, чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то, по крайней мере, в значительной степени будут ограничены, — допустил Балицкий.

Глава Запорожской области также назвал причины, по которым Вооруженные силы Украины обстреливают гражданские объекты. Политик объяснил, что ВСУ бьют по инфраструктуре из-за отсутствия побед на фронте. По мнению Евгения Балицкого, Киев пытается хоть как-то досадить жителям присоединенных республик. Так украинские власти стремятся доказать, что российская власть не может гарантировать им нормальный уровень жизни, отметил он.

Ранее губернатор Запорожской области назвал президента Франции Эммануэля Макрона идиотом в «хорошем, медицинском смысле этого слова». По словам Балицкого, французский лидер может находиться в информационном вакууме.