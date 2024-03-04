Глава Запорожской области поставил диагноз президенту Франции Балицкий резко высказался о Макроне

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью газете «Известия» назвал президента Франции Эммануэля Макрона идиотом в «хорошем, медицинском смысле этого слова». По мнению российского чиновника, французский политик живет в информационном вакууме. Отсюда и его заявления о возможной отправке войск НАТО на Украину, считает Балицкий.

Макрон — идиот. И этим все сказано. Знаете, в хорошем смысле, в медицинском смысле идиот. Это человек, который живет в своем определенного рода вакууме, в том числе информационном. И это не позволяет объективно оценивать ситуацию. Макрон не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Они не могут — у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри, — пояснил свою позицию губернатор.

Обозреватель газеты Le Journal du Dimanche Рафаэль Стенвиль ранее предположил, что французский президент и правящая коалиция заявлениями о российской угрозе хотят создать атмосферу страха перед выборами в Европарламент. Так политики надеются укрепить свои позиции во время кампании, уточнил он.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье на вопрос о планах Макрона об отправке войск НАТО на Украину не смог удержаться от смеха. Он не дал никакого ответа и вернулся к разговору со своими коллегами.