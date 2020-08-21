Автомобиль можно будет зарегистрировать в МФЦ с 29 августа

https://static.news.ru/photo/c0953e92-e3f4-11ea-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Москвичи смогут поставить автомобиль на учёт в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ). Услуга станет доступна с 29 августа 2020 года.

Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь приём и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления РФ, то есть 29 августа 2020 года, — процитировали сообщение Госавтоинспекции в ТАСС.

Отмечается, что постановление о регистрации автомобилей в МФЦ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как писал NEWS.ru ранее, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что регистрация автомобилей в МФЦ будет ограничена, поскольку не все они смогут предоставить эту услугу. Он пояснил, что МФЦ намного больше, чем регистрационных отделений ГИБДД, и не все они смогут принимать автомобили, поскольку для этого необходима площадка осмотра транспортных средств.