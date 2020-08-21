Авианосец «Адмирал Кузнецов» после пожара восстановят за 350 млн рублей

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На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара будет потрачено до 350 млн рублей. Об этом сообщил гендиректор Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов.

ОСК занималась подсчётом денег, которые потребуются на восстановление корабля. Общая сумма находится в диапазоне от 300 до 350 млн.

Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта, — цитирует Рахманова ТАСС.

Глава ОСК отметил, что интенсивные работы на авианосце уже развёрнуты. Докование «Адмирала Кузнецова», как и планировалось заранее, пройдёт летом следующего года. ВМФ РФ должны будут получить корабль в 2022-м.

Доковать авианосец будут во временном доке, который построят по согласованию с Министерством обороны. В 2023 году док переделают в капитальное сооружение для постоянной работы с кораблями Северного флота.

В 2017 году авианосец встал на ремонт после боевой службы в Сирии. В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Пожар нанес ущерб в 500 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, ОСК расторгла контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов».