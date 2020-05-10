Авиакомпании начнут проверять домашний адрес при эвакуации из-за рубежа

Авиакомпании ужесточают проверку адресов проживания пассажиров, эвакуируемых вывозными рейсами,
Как отметили в ведомстве, пассажирам нужно будет предоставить оригинал или фотографию паспорта с адресом регистрации в регионе, куда вывозят гражданина, договора аренды жилья, медполиса, справки с работы или копии документов родственников, которые готовы принять человека на время изоляции.
Как писал NEWS.ru, до 22 мая российский перевозчики вывезут россиян из 26 стран: Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикия, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Мальты, Сейшел и Кипра.
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