АТОР назвала сроки возобновления авиаперевозок по популярным направлениям

https://static.news.ru/photo/44050c46-c120-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сроки восстановления пассажирских авиаперевозок по популярным направлениям. По её словам, они вряд ли начнутся ранее конца октября.

Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре, — цитирует её радиостанция «Говорит Москва».

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал ажиотажный спрос среди россиян на поездки в Крым. По его словам, причиной стали закрытые границы. Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину.

Как писал NEWS.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов.