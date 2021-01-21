Анатолий Чубайс освободил себя от бизнеса, а бизнес от себя

На первый взгляд, сообщение о том, что Анатолий Чубайс покинул все свои посты в РСПП, где он был членом бюро и главой комитета по инновациям, вполне закономерно. Не так давно Анатолий Борисович получил новое почётное назначение и отныне числится специальным представителем президента по связям с международными организациями.

Правда, его статус немного странен, он должен исполнять возложенную на него миссию как бы на общественных началах, поскольку даже формально не входит в аппарат президентской администрации.

Злые языки утверждали даже, что для него просто нашли благовидную форму ухода в тень, поскольку отныне он просто получил возможность сколь угодно долго и на законных основаниях много времени проводить с новой супругой за рубежами отечества. Но тем не менее он вполне мог бы остаться среди руководства РСПП.

Ведь в числе его задач находятся и связи с экологическими организациями, которые всё активнее влияют на структуру современной промышленности, на введение жёстких налогов на грязные производства. А это создаёт серьёзную проблему и для наших экономических интересов, для дальнейшего продвижения экспорта наших товаров в страны Европейского союза.

Собственно, и сам Анатолий Чубайс не так давно публично поднял вопрос об углеводородном налоге, заявив, что российские власти допустили ошибку, в результате которой нашим компаниям придётся платить этот налог в европейскую казну. А надо было, дескать, проявить волю и самим ввести налог на «углеводородный след», стимулирующий снижение выбросов, напрямую де влияющих на состояние климата.

Но, представляется, не только новая международная миссия и призыв озадачить наш бизнес новым налогом стали причиной отставки Чубайса с постов, позволявших ему оставаться в знакомой среде на заметной и престижной позиции. Не исключено, что последней каплей могли стать результаты анализа деятельности Анатолия Борисовича во главе ещё недавно прогрессивной конторы «Роснано», которая должна была своими разработками и идеями обеспечить России достойное место среди индустриально развитых держав. Но действительность оказалась очень далёкой от ожидаемого технологического прорыва.

vk.com/rosnano

По имеющейся информации, ревизия открыла скорбную картину итогов девятилетнего правления Чубайса и его команды, которая дисциплинированно шла с ним все последние десятилетия. Сам Чубайс, как утверждают, за 2020 год получил аж 150 миллионов рублей разных выплат. И это при общей убыточности предприятия. Тем не менее в его личном аппарате на высоких ставках числились личный повар и массажист. Вообще УК «Роснано» потратила на себя за исследуемый период 44 миллиарда бюджетных рублей. А на выходе оказалось, что из 69 широко анонсируемых проектов 15 окончательно провалены. А 35, как считается, уже никогда не окупятся и не вернут вложенных средств. К слову, ни один крупный международный инвестор так и не зашёл ни в один из портфельных фондов, созданных этой «конторой».

Понятно, что с такими итогами руководить в рамках РСПП инновациями — значит окончательно профанировать само понятие. А так, как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Разгребать чубайсовы конюшни будут уже другие специалисты.