16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Аналитики в США назвали причины провала вакцинации от COVID-19 в России

16:09, 01 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

Кампания по вакцинации в России от коронавируса провалилась из-за разобщённости гражданского общества, недоверия к власти и отечественной фармакологии. К таким выводам пришли эксперты частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишут «Новые известия».

По мнению аналитиков, будь гражданское общество в России хоть чуть-чуть развито, такого провала вакцинации бы не было. Они также считают, что виновата и российская пропаганда, которая представляла западные вакцины опасными, а отечественные — самыми лучшими в мире.

Ранее сообщалось, что губернаторы, не сумевшие организовать в своих регионах массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут стать главными «кандидатами на вылет». Близкие к Кремлю политологи рассказали NEWS.ru, что успешность прививочной кампании станет одним из негласных критериев оценки деятельности глав регионов.

Как заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, чтобы улучшить динамику вакцинации в стране, нужно ориентироваться на Запад. По его мнению, кроме упования на сознательность граждан необходимо использовать и рычаги давления — административные и уголовные.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео