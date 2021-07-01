Аналитики в США назвали причины провала вакцинации от COVID-19 в России

Кампания по вакцинации в России от коронавируса провалилась из-за разобщённости гражданского общества, недоверия к власти и отечественной фармакологии. К таким выводам пришли эксперты частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишут «Новые известия».
По мнению аналитиков, будь гражданское общество в России хоть чуть-чуть развито, такого провала вакцинации бы не было. Они также
Ранее сообщалось, что губернаторы, не сумевшие организовать в своих регионах массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут стать главными «кандидатами на вылет». Близкие к Кремлю политологи рассказали NEWS.ru, что успешность прививочной кампании станет одним из негласных критериев оценки деятельности глав регионов.
Как заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, чтобы улучшить динамику вакцинации в стране, нужно ориентироваться на Запад. По его мнению, кроме упования на сознательность граждан необходимо