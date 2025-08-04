В Часове Яре находился укрепленный подземный командный пункт украинских вооруженных сил, где присутствовали иностранные военные, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» военный аналитик Виталий Киселев. Согласно его данным, с 2016 года на этом объекте работали инструкторы НАТО. Эксперт также обратил внимание на появление в зоне боевых действий наемников из различных регионов мира, включая Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В Часове Яре был пункт управления, многоэтажный, заглубленный, со многими входами и выходами. Мы в ближайшее время, по всей вероятности, начнем понемногу его там раскапывать и много интересного еще узнаем. <…> На этот участок впервые в 2016 году начали приезжать инструкторы из блока НАТО. В частности, американцы, англичане, французы, немцы, — сказал эксперт.

Ранее российский военнослужащий с позывным Клинок заявил, что украинские силы утратили способность к сопротивлению после потери Часова Яра. Успешное взятие под контроль этого крупного населенного пункта стало возможным благодаря четкому взаимодействию артиллерийских подразделений, штурмовых групп и других воинских формирований.

До этого Министерство обороны России официально подтвердило переход Часова Яра под контроль российских вооруженных сил. Операцию осуществили подразделения Южной группировки войск. В ведомстве подчеркнули стратегическую важность этого населенного пункта, который занимает господствующие высоты и открывает доступ к промышленному району Славянска-Краматорска и Константиновке.