Аксенов рассказал, нужен ли Крыму новый источник воды Аксенов: вопрос строительства опреснителей в Крыму не рассматривается

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Обмелевший Северо-Крымский канал

Несмотря на последствия катастрофы на Каховской ГЭС, воды в Крыму хватит на три месяца, вопрос строительства опреснителей на данный момент не рассматривается, заявил NEWS.ru глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, разговоры о поставках воды из Краснодарского края на полуостров, которые распространялись в СМИ, всерьез никогда не рассматривалась.

Ситуация с водоснабжением в Крыму стабильная. Воды для питьевых и хозяйственных нужд достаточно. В крымских водохранилищах накоплено более 250 млн куб. м воды. В целом, это нормальный показатель для данного времени года. Во время осадков в осенне-зимний период будет еще пополнение. Если потребуется, задействуем Нежинский и Просторненский подземные водозаборы, — сказал Аксенов.

При этом он отметил, что уровень воды на Северо-Крымском канале постепенно снижается.

Северо-Крымский канал является важной артерией, снабжающей водой Крымский полуостров. Вода в него поступает из Каховского водохранилища на Днепре. После воссоединения Крыма с Россией власти Украины возвели на канале дамбу, устроив полуострову водную блокаду. В ходе СВО канал разблокировали российские военные. В начале июня запасы воды в канале составляли порядка 40 млн кубометров. После удара ВСУ по Каховской ГЭС в июне 2023 года Северо-Крымский канал стал мелеть, а Каховское водохранилище фактически исчезло.

Гава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигут ранее заявил, что на месте Каховского водохранилища остались «лужицы». По его словам, в Северо-Крымский канал вода больше не поступает.